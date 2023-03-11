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1 час назад

Папа римский Франциск озвучил условие посещения Киева

Майк Габриелян

Папа римский Франциск заявил, что готов посетить Киев, но при условии, что поедет и в Москву. Об этом он сказал в интервью аргентинской газете «La Nacion».

Папа римский Франциск озвучил условие посещения Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он дал изданию интервью, приурочив его к десятой годовщине своего понтификата.

«Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии поездки в Москву. Я собираюсь либо в оба города, либо никуда», - отметио Франциск.

По его словам, прямо сейчас, в этот момент Ватикан предпринимает попытки урегулировать ситуацию, понять, «можно ли чего-то достигнуть».

Папе также задали вопрос: есть ли «мирный план» со стороны Ватикана, учитывая, что об этом упоминал Леонид Севастьянов, президент Всемирного союза старообрядцев, якобы имеющий связи в Кремле.

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Франциск признался, что действительно ведет переписку с Севастьяновым, и пояснил, что конкретного мирного плана пока нет, но миротворческие усилия предпринимаются.

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