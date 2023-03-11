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53 минуты назад

Spiegel: Германия отказалась создавать совет нацбезопасности из-за разногласий Шольца и Бербок

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок после многомесячных переговоров не смогли прийти к соглашению, пишет журнал Spiegel.

Spiegel: Германия отказалась создавать совет нацбезопасности из-за разногласий Шольца и Бербок
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Немецкое издание пишет, что новая структура, создаваемая по образцу США, должна была «улучшить координацию» между ведомством канцлера и министерствами, но Шольц и Бербок не смогли договориться, кто возглавит совет, и кто в него войдет. От проекта в правительстве отказались, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в немецком правительстве с самого начала возникали разногласия по ключевым вопросам внешней политики, в том числе поставкам оружия на Украину, и отношениям с Китаем.

Ранее глава МИД Германии призналась, что ее предупредили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить ничего лишнего.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Шольц начал борьбу с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

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