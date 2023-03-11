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17 минут назад

Депутат Госдумы призвал Макрона не забывать, как русская армия зашла в Париж

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит выучить исторический урок о том, что российские войска были в Париже, и зарубить себе на носу, что Россия способна разгромить любую мощную армию, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.

В Госдуме напомнили Макрону о русской армии в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ивлев напомнил, что в следующем году исполнится 210 лет, как русская армия после разгрома Наполеона зашла в Париж, тогда российский народ объединился во имя победы. По словам депутата, Макрону стоит выучить этот урок навсегда, и запомнить, что Россия способна разгромить любую мощную и непобедимую армию, передает РИА «Новости».

Депутат отметил, что после взятия Парижа Россия изменила ход истории, став самой мощной и справедливой страной, и об этом подвиге российского народа необходимо возродить память.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Риши Сунака помочь киевским войскам начать контрнаступление.

В свою очередь Риши Сунак заявил, что положение Киева на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь, предоставляемую Украине.

В мире,Эммануэль Макрон,Леонид Ивлев,Госдума,
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