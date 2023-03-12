Минкульт Украины высказался об идее переименовать Россию

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что идея переименовать Россию в Московию интересная. Об этом пишет РИА Новости.

При этом министр подчеркнул, что по этом вопросу следует проконсультироваться с экспертами. По его словам, переименование России в Московию имеет историческое основание.

«Мне эта идея симпатична, но свое слово должны сказать эксперты», — заявил глава ведомства.

11 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию.