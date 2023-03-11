Стало известно о крупном проекте Белого дома на Аляске

Вашингтон решил одобрить разработку нефти на северо-западе Аляски, отклонив аргументы защитников природы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

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Как уточнили журналисты, крупной компании ConocoPhillips разрешат бурение на месторождении Уиллоу. Его запасы оцениваются в 600 миллионов баррелей.

Разрешение будет обнародовано на следующей неделе министерством внутренних дел.