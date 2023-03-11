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23 минуты назад

Белый дом одобрил крупный нефтяной проект на Аляске

Lenta.ru

Вашингтон решил одобрить разработку нефти на северо-западе Аляски, отклонив аргументы защитников природы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

Стало известно о крупном проекте Белого дома на Аляске
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили журналисты, крупной компании ConocoPhillips разрешат бурение на месторождении Уиллоу. Его запасы оцениваются в 600 миллионов баррелей.

«АдмиАдминистрация президента США Джо Джо Байдена решила санкционировать гигантский нефтяной проект ConocoPhillips на северо-западе Аляски», — отметили в сообщении.

Разрешение будет обнародовано на следующей неделе министерством внутренних дел.

Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров заявил, что Аляска служит важным элементом, где Россия и США могут организовать совместную добычу нефти, газа и полезных ископаемых.

В мире,Александр Петров,Джозеф Байден,Администрация США,РАН,
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