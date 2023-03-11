США и Евросоюз дали обещание по Украине

Фон дер Ляйен раскрыла подробности о переговорах с Байденом и подчеркнула, что они обсудили ситуацию на Украине, включая финансовую и военную поддержку. Она напомнила, что в этом году ЕС предоставит Киеву 18 миллиардов евро — 1,5 миллиарда в месяц. Кроме того, стороны рассмотрели действия для поддержки четырех миллионов беженцев в Европы и обсудили санкции против России.