В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
27 минут назад

США и Евросоюз обещали поддерживать Украину

Lenta.ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне заявила, что Евросоюз и Вашингтон продолжат помогать Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

США и Евросоюз дали обещание по Украине
Фото: ТАССТАСС

Фон дер Ляйен раскрыла подробности о переговорах с Байденом и подчеркнула, что они обсудили ситуацию на Украине, включая финансовую и военную поддержку. Она напомнила, что в этом году ЕС предоставит Киеву 18 миллиардов евро — 1,5 миллиарда в месяц. Кроме того, стороны рассмотрели действия для поддержки четырех миллионов беженцев в Европы и обсудили санкции против России.

«Сейчас главное — это обеспечение их соблюдения и пресечение их обхода. Наш главный сигнал — мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — обещала глава ЕК.

Ранее Байден заложил расходы на поддержку Украины в новый проект бюджета на 2024 год. Он также предложил выделить средства на опережение Китая в глобальной конкуренции.

Экс-глава дипломатии Евросоюза охарактеризовала Путина

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий