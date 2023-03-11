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42 минуты назад

Байден призвал рассекретить данные США о происхождении COVD-19

Lenta.ru

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден призвал рассекретить наработки разведки страны о происхождении COVD-19. Ее слова приводит РИА Новости.

США могут рассекретить данные о происхождении COVD-19
Фото: ТАССТАСС

«В первые месяцы работы на посту он поручил разведке рассекретить данные о происхождении коронавируса, он понимает, как важно узнать суть», -— подчеркнула Жан-Пьер на брифинге.

Представитель Белого дома добавила, что сейчас рано прогнозировать, подпишет ли американский лидер закон, за который выступил Конгресс. Она обещала, что Байден изучит инициативу.

В феврале конгрессмены США приступили к расследованию истоков COVID-19. Они запросили необходимые данные у высоких чинов американской администрации и бывшего главного эпидемиолога Энтони Фаучи. Среди прочих эксперты версию об искусственном происхождении инфекции и ее утечке из китайской лаборатории, получавшей гранты от Вашингтона.

В мире,Энтони Фаучи,Джозеф Байден,Администрация США,
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