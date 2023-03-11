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19 минут назад

РИА Новости: читатели Daily Mail осудили Сунака за отказ от переговоров с РФ до победы ВСУ

Газета.Ruиещё 3

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали план премьер-министра Великобритании Риши Сунака, что Запад продолжит оснащать Украину оружием, чтоб укрепить позиции страны за столом переговоров с Россией. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

СМИ: британцы осудили Сунака за отказ от переговоров с РФ до победы ВСУ
Фото: газета.ру газета.ру

В Париже перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном британский премьер заявил, что итогом конфликта на Украине станут переговоры, однако необходимо предоставить Киеву наилучшую позицию для их проведения в подходящий момент.

Премьер Британии рассказал сценарий завершения конфликта на Украине

Читатель под ником Hatshebsut высказал мнение, что промедление с переговорами приведет к еще большему числу погибших.

«Как и в Афганистане. Конфликт на Украине закончится только в тот момент, когда в Белом доме скажут, что хватит», — написал Kayzai.

Еще один пользователь заявил, что Россию нельзя победить, но она будет рада вступить в переговоры с НАТО. По словам читателя, Москва предъявила Западу свои претензии, но там отказались даже слушать.

В статье Daily Mail говорится, что слова Сунака четко обозначили разницу между тем, как он и его предшественник Борис Джонсон видят завершение конфликта на Украине. Экс-премьер оказывал давление на Сунака, призывая отправить танки и самолеты Киеву, чтобы можно было «закончить дело», указано в статье.

Ранее сообщалось, что читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об ухудшении положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,НАТО,
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