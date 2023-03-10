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1 час назад

Абхазия переводит силовые структуры на усиленный режим из-за ситуации в Грузии

Елена Прошина

Согласно поручению президента Абхазии Аслана Бжании, силовые структуры будут переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу абхазского президента.

Абхазия переводит силовые структуры на усиленный режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что такое решение было принято из-за ситуации в Грузии. Президент также добавил, что силовики отвечают за широкий круг деятельности, связанной с защитой Абхазии от внутренних и внешних угроз. При этом 10 марта президент Абхазии провёл совещание, на котором была поднята тема усиления мобилизационной готовности.

Акция протеста возобновилась в Тбилиси

Ранее в Грузии разгорелись многотысячные гражданские протесты, которые продолжаются уже несколько дней. Их причиной послужил законопроект об «иноагентах», который был принят парламентом страны в первом чтении. Митинги привели к столкновениям силовиков и протестующих, имеются сообщения о пострадавших.

В мире,Аслан Бжания,
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