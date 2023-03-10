Абхазия переводит силовые структуры на усиленный режим

Согласно поручению президента Абхазии Аслана Бжании, силовые структуры будут переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу абхазского президента.

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Отмечается, что такое решение было принято из-за ситуации в Грузии. Президент также добавил, что силовики отвечают за широкий круг деятельности, связанной с защитой Абхазии от внутренних и внешних угроз. При этом 10 марта президент Абхазии провёл совещание, на котором была поднята тема усиления мобилизационной готовности.