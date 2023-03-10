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34 минуты назад

В Госдуме рассказали о подготовке Вашингтоном гражданской войны в Грузии

Lenta.ruиещё 1

Американское руководство готовит в Грузии гражданскую войну, для США это испытанный сценарий свержения власти, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА Новости.

В Госдуме рассказали о подготовке Вашингтоном гражданской войны в Грузии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он прокомментировал недавние протесты в Тбилиси. По мнению политика, Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну.

«Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что американская сторона уже испытывала этот сценарий и подход к свержению власти. Он напомнил, что во время Майдана «грузинские боевики перебрасывались на Украину».

«Теперь украинские перебрасываются в Грузию», — рассказал депутат.

Ранее в Грузии вспыхнули массовые протестные акции. Митингующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отозвать закон об иностранных агентах. По разным оценкам, в демонстрациях участвовали от 30 до 50 тысяч человек.

В мире,Адальби Шхагошев,Госдума,
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