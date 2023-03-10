В Госдуме рассказали о подготовке Вашингтоном гражданской войны в Грузии

Американское руководство готовит в Грузии гражданскую войну, для США это испытанный сценарий свержения власти, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал недавние протесты в Тбилиси. По мнению политика, Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну.

«Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что американская сторона уже испытывала этот сценарий и подход к свержению власти. Он напомнил, что во время Майдана «грузинские боевики перебрасывались на Украину».

«Теперь украинские перебрасываются в Грузию», — рассказал депутат.