Грузинский политик назвал организатора протестов в Тбилиси

Организатором протестов в Грузии является Вашингтон. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал грузинский политик Игорь Гиоргадзе.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, США намеренно раскачивают протесты, чтобы сместить действующее правительство и спровоцировать российско-грузинский конфликт.

«Демонстрации, перевернутые машины, поджоги, разгон и так далее. Это такая проба оппозиционных сил, которые действуют по программе, которую заготовили их западные хозяева», — сказал он.

Гиоргадзе также отметил, что закон об иноагентах оказался лишь поводом для протестов против властей, отказавшихся сотрудничать с США.

11 марта политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что Грузия может пройти путь современной Украины и пережить второй Майдан — многотысячные акции протеста, которые привели к Киев к смене власти в 2013—2014 году. Эксперт указал, что если Тбилиси продолжит демонстрировать слабость, его «снесут».

Накануне в Госдуме рассказали о подготовке Вашингтоном гражданской войны в Грузии. С таким заявлением выступил депутат Адальби Шхагошев.