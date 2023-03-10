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55 минут назад

В США призвали Си Цзиньпина признать роль Китая в появлении COVID-19

Lenta.ruиещё 1

Американский сенатор Джош Хоули направил председателю КНР Си Цзиньпину письмо, в котором призвал его признать роль Китая в появлении и распространении COVID-19 по всему миру. По его словам, Конгресс США принял законопроект, согласно которому власти страны обязаны рассекретить информацию о генезисе коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

В США призвали Си Цзиньпина признать роль Китая в появлении COVID-19
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«Законопроект скоро станет законом, если только вы не сможете убедить президента (США Джо) Байдена наложить не него вето. Время вышло», — написал он, призвав проявить инициативу и рассказать правду о том, как COVID-19 появился и распространился по всему земному шару.

Хоули подчеркнул, что посольство Китая в США обращалось к нему с просьбой отозвать законопроект, призванный признать основной версию об утечке коронавируса из лаборатории в городе Ухане и возложить на Китай вину за отказ сотрудничать с другими странами в международном расследовании появления COVID-19.

Ранее стало известно, что национальная разведка США считает, что существует две основные версии об источнике коронавирусной инфекции COVID-19 — это ее естественное происхождение и утечка из лаборатории.

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