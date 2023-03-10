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35 минут назад

Немецкий журналист рассказал о поддержке России в Артемовске

Lenta.ruиещё 2

Шеф-корреспондент немецкой газеты Die Welt Штеффен Шварцкопф, побывавший в Артемовске, рассказал, как жители города относятся к России. Интервью с журналистом опубликовано на YouTube-канале Welt.

Немецкий журналист рассказал о поддержке России в Артемовске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шварцкопф заявил, что жители Артемовска поддерживают Россию.

«Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артемовск наблюдать за объявленной украукраинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили — мы не хотим уезжать», — подчеркнул он.

По словам журналиста, жители Артемовска обладают пророссийскими настроениями — они сотрудничают с представителями страны и надеются, что под контролем Москвы их жизни улучшится. Шварцкопф отметил, что их слова сильно отличаются от информации западных изданий, которые утверждают, что население города стремится служить на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Шварцкопф добавил, что старался убедить жителей Артемовска, однако они отказались его слушать.

Ранее в НАТО допустили переход Артемовска под полный контроль России. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,Правительство Украины,
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