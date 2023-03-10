Шеф-корреспондент немецкой газеты Die Welt Штеффен Шварцкопф , побывавший в Артемовске, рассказал, как жители города относятся к России . Интервью с журналистом опубликовано на YouTube -канале Welt.

«Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артемовск наблюдать за объявленной укра украинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили — мы не хотим уезжать», — подчеркнул он.

По словам журналиста, жители Артемовска обладают пророссийскими настроениями — они сотрудничают с представителями страны и надеются, что под контролем Москвы их жизни улучшится. Шварцкопф отметил, что их слова сильно отличаются от информации западных изданий, которые утверждают, что население города стремится служить на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).