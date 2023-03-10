Католическая церковь Германии разрешила благословлять однополые пары

Католическая церковь Германии будет благословлять однополые пары. Соответствующее решение было принято 10 марта на синодальном собрании во Франкфурте-на-Майне, которое было посвящено вопросам реформирования в церкви. Решение начнет действовать с марта 2026 года. Об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что «за» проголосовали 176 из 202 членов собрания, против выступили 14, еще 12 епископов воздержались от выражения своего мнения. В ближайшие три года предполагается заняться подготовкой документов и литургической формы церемонии благословения.

В настоящее время в ряде католических приходов ФРГ уже благословляют однополые браки, однако пока эта церемония находится в «серой зоне» церковного права. В будущем священников не станут карать за совершение соответствующего обряда.

Тем временем в России политолог Алексей Ярошенко призвал полностью запретить операции по смене пола. По его мнению, подобная практика нарушает «божественный закон», моральные устои российского общества и закон запрете ЛГБТ-пропаганды. Эксперт считает, что после введения запрета необходимо жестко следить за тем, чтобы «трансгендерных переходов» в стране в принципе больше не происходило.