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20 минут назад

Католическая церковь Германии разрешила благословлять однополые пары

News.ru

Католическая церковь Германии будет благословлять однополые пары. Соответствующее решение было принято 10 марта на синодальном собрании во Франкфурте-на-Майне, которое было посвящено вопросам реформирования в церкви. Решение начнет действовать с марта 2026 года. Об этом сообщает агентство DPA.

Католическая церковь Германии разрешила благословлять однополые пары
Фото: News.ruNews.ru

Отмечается, что «за» проголосовали 176 из 202 членов собрания, против выступили 14, еще 12 епископов воздержались от выражения своего мнения. В ближайшие три года предполагается заняться подготовкой документов и литургической формы церемонии благословения.

В настоящее время в ряде католических приходов ФРГ уже благословляют однополые браки, однако пока эта церемония находится в «серой зоне» церковного права. В будущем священников не станут карать за совершение соответствующего обряда.

Тем временем в России политолог Алексей Ярошенко призвал полностью запретить операции по смене пола. По его мнению, подобная практика нарушает «божественный закон», моральные устои российского общества и закон запрете ЛГБТ-пропаганды. Эксперт считает, что после введения запрета необходимо жестко следить за тем, чтобы «трансгендерных переходов» в стране в принципе больше не происходило.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что страны Запада не ведают, что творят, когда предлагают идею гендерно-нейтрального бога. Он предложил обратиться к священным писаниям всех религий мира с целью убедиться в том, что семья — это союз мужчины и женщины.

В мире,Алексей Ярошенко,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Католическая церковь,
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