Экс-глава дипломатии Евросоюза охарактеризовала Путина

Экс-глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон рассказала, какими, по ее мнению, качествами характера обладает президент России Владимир Путин . Об этом она высказалась в интервью с Politico.

Эштон, возглавлявшая евродипломатию с 2009 по 2014 год, охарактеризовала Путина и заявила, что он обладает огромной уверенностью в себе. По ее мнению, он один «из тех, о ком вы, входя в помещение, знаете, что он главный».