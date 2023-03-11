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59 минут назад

Полиция задержала взявшего заложников в аптеке в Германии после штурма

Lenta.ruиещё 10

Полиция штурмовала аптеку в городе Карлсруэ в Германии, в которой неизвестный взял заложников, и после этого задержала мужчину. Об этом сообщается в заявлении правоохранительных органов в Twitter.

Полиция задержала взявшего заложников в аптеке в Германии после штурма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в 21:10 по местному времени (23:10 мск) в здание вошел спецназ. В настоящее время там проводится обыск. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого полиция оцепила район вокруг аптеки в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Сообщалось, что мужчина требовал выкуп в миллионы долларов за то, чтобы отпустить заложников.

Об инциденте на одной из центральных улиц города Карлсруэ стало известно вечером 10 марта. Неизвестные взяли одного или несколько человек в заложники.

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