Помощник Байдена встретился с президентом Грузии

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с грузинским лидером Саломе Зурабишвили. Об этом на регулярном онлайн-брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Отмечается, что Салливан встретился с Зурабишвили утром в пятницу, 10 марта. Они обсудили ситуацию вокруг грузинского законопроекта об иностранных агентах, в том числе прошедшие акции протеста против документа.

«Мы рады, что это законодательство отозвано. Мы, конечно, продолжаем поддерживать демократическое будущее Грузии и ее трансатлантические чаяния», — заявил Кирби.