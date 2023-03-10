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25 минут назад

Помощник Байдена встретился с президентом Грузии

Lenta.ru

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с грузинским лидером Саломе Зурабишвили. Об этом на регулярном онлайн-брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Помощник Байдена встретился с президентом Грузии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Салливан встретился с Зурабишвили утром в пятницу, 10 марта. Они обсудили ситуацию вокруг грузинского законопроекта об иностранных агентах, в том числе прошедшие акции протеста против документа.

«Мы рады, что это законодательство отозвано. Мы, конечно, продолжаем поддерживать демократическое будущее Грузии и ее трансатлантические чаяния», — заявил Кирби.

Утром 10 марта стало известно, что парламент Грузии проголосовал против принятия закона об иноагентах, тем самым официально его отозвав. Уточнялось, что заседание заняло несколько минут и прошло без комментариев.

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