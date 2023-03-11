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26 минут назад

Офис Зеленского прокомментировал «украинский след» в подрыве «Северных потоков»

Lenta.ruиещё 1

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал статью в The New York Times, где говорилось об «украинском следе» в диверсиях на «Северных потоках», он поделился мнением в интервью французской газете Le Figaro.

Офис Зеленского прокомментировал «украинский след» в подрыве «Северных потоков»
Фото: president.gov.ua president.gov.ua

Подоляк заявил, что Киев не имеет никакого отношения к терактам.

«Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, ни на уровне государства, ни на каком-то другом. Что это за определение — "проукраинская группировка"? Нынче любых людей, которые не поддерживают Россию, можно назвать проукраинскими», — уточнил он.

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Советник главы офиса Зеленского предложил разобраться в мотивах преступления.

«Какие украинцы будут действовать в таком стиле? Разрушение ниток "Северного потока" не оказывает никакого непосредственного влияния на военные действия. Подрыв газопроводов не заставит российскую армию отступить. Он не уменьшит количество российских ресурсов. Иначе говоря, диверсия не решает ни одной из наших проблем», — отметил он.

По мнению Подоляка, американская газета не должна была печатать статью.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что НАТО хочет прикрыться «киевским следом» в терактах на «Северных потоках». По его словам, диверсии были совершены «профессионалами намного более высокого уровня», такими как спецслужбы стран Североатлантического альянса.

Ранее газета The New York Times сообщила, что, по данным американской разведки, за диверсией на «Северных потоках» стоят силы, поддерживаемые Украиной. Предполагается, что исполнителями теракта стали граждане России и Украины, не имеющие отношения к спецслужбам и вооруженным силам.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Григорий Карасин,Комитет Совета Федерации по международным делам,НАТО,
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