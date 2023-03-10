Лукашенко посетит Иран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12-13 марта отправится с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото:

Отмечается, что о данной встрече Лукашенко и президент Ирана Эбрахим Раиси договорились еще 16 сентября 2022 года на полях саммита ШОС в Самарканде. Именно переговоры двух глав станут главной целью визита.

Лукашенко намерен обсудить с Раиси развитие двухсторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.

«Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом», — говорится в сообщении.