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48 минут назад

Вице-спикер парламента Грузии: «в страну прибыли бойцы из Украины, чтобы продолжить революционный процесс»

Елена Прошина

Вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский заявил, что в страну прибыли «бойцы» из Украины. Об этом сообщает For.Ge.

В Грузии заявили о прибытии в страну «бойцов» из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вольского, прибывшие являются сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Вице-спикер считает, что их цель – подталкивать молодёжь страны к революции. Кроме того, Вольский считает, что «бойцы» работают в сотрудничестве с главой оппозиционной партии «Единое национальное движение», которую основал Саакашвили.

«Эти бойцы постараются, использовав эту молодежную энергию, чтобы попытаться не убрать этот революционный процесс из повестки дня», – заявил Вольский.

Напомним, что в Грузии уже на протяжении нескольких дней продолжаются масштабные гражданские протесты. Их причиной послужил принятый в первом чтении законопроект об «иноагентах». Многотысячные митинги привели к столкновениям между силовиками и протестующими, есть сообщения о пострадавших.

В мире,Георгий Вольский,Михаил Саакашвили,
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