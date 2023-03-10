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29 минут назад

Премьер Британии рассказал сценарий завершения конфликта на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Украинский конфликт завершится за столом переговоров, а поставки Западом оружия Киеву призваны укрепить их позиции перед началом диалога с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Премьер Британии раскрыл сценарий завершения конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сунак перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже выразил уверенность, что это закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должна принимать Украина, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

«Мы должны поставить их [украинцев] в наилучшую позицию для [начала] таких переговоров в подходящий и разумный для них момент», – указал он. По его словам, в настоящее время приоритетом должна быть передача Украине ресурсов, обучение военнослужащих и иная поддержка, которая нужна ей для того, «чтобы пойти вперед и создать преимущество на поле боя».

Сунак, выступая на совместной пресс-конференции с Макроном, объявил, что Британия и Франция станут совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и системы противовоздушной обороны, а также обучать украинских морских пехотинцев.

Сунак допустил все варианты военной поддержки Украины

Трансляция ведется на телеканале Sky News.

По его словам, Украина «должна одержать победу», а Запад с помощью поставок вооружения Украине и обучения ВСУ намерен помочь украинским властям провести контрнаступление, чтобы укрепить переговорные позиции Киева.

Ранее Politico сообщило, что Британия и Франция хотят «зарыть топор вражды», чтобы послать России сигнал о единстве Запада.

Европейская пресса все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.

В мире,Риши Сунак,Эммануэль Макрон,
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