Прессман считает, что Орбан находится на перепутье и настал важный момент для определения своего будущего пути.

«Пришло время укрепить отношения между Венгрией и ее трансатлантическими союзниками и партнерами», – передает слова американского посла агентство Bloomberg.

Ранее «Народные Новости» писали о том, что отношения между Россией и Венгрией, по словам Орбана, могут быть пересмотрены.