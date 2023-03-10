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43 минуты назад

Bloomberg: посол США призвал Орбана отвернуться от РФ

РИА "ФедералПресс"

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отвернуться от России и укрепить связи с западными союзниками.

Bloomberg: посол США призвал Орбана отвернуться от РФ
Фото: Zheng Huansong / XinHua / globallookpress.comZheng Huansong / XinHua / globallookpress.com

Прессман считает, что Орбан находится на перепутье и настал важный момент для определения своего будущего пути.

«Пришло время укрепить отношения между Венгрией и ее трансатлантическими союзниками и партнерами», – передает слова американского посла агентство Bloomberg.

Ранее «Народные Новости» писали о том, что отношения между Россией и Венгрией, по словам Орбана, могут быть пересмотрены.

В мире,Дэвид Прессман,Виктор Орбан,
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