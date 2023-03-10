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31 минуту назад

Посол Украины: Киев для пакта о ненападении с Минском должен использовать все возможности

ТАСС

Киев должен использовать любые возможности, чтобы заключить с Минском пакт о ненападении. Такое мнение высказал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

Посол Украины прокомментировал слова Лукашенко про пакт о ненападени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, "все возможности стоят того, чтобы их использовать", а для обсуждения таких договоренностей можно применить любые контакты.

"Для этого все возможности должны быть использованы. Будь то личный посланник или просто общественная организация. Обсудить это можно", - рассказал он в опубликованном в пятницу интервью украинскому изданию LIGA.net.

Посол не исключил, что такие контакты уже могли быть. "Как элемент публичной дипломатии вполне возможно", - сказал он, но отметил, что по официальному каналу через МИД и посла такой коммуникации не происходило.

При этом Кизим рассказал, что у Киева и Минска не было ни одного контакта через посольство с февраля прошлого года.

"Контакты в одну сторону: я выражаю какой-то протест или замечания, они принимают к сведению. Но нет прямой коммуникации с руководством, военным ведомством и даже МИД", - добавил он.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона предложила республике заключить пакт о ненападении. При этом он отметил, что Украина продолжает готовить у себя боевиков, которые несут потенциальную угрозу национальной безопасности Белоруссии. Украинский президент Владимир Зеленский позже заявил, что Украина не намерена нападать на Белоруссию.

Ранее Зеленский сообщал, что Киев не поддерживает с Минском никаких контактов с тех пор, как делегации России и Украины провели в марте прошлого года переговоры в Беловежской Пуще. При этом 27 февраля секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов рассказал, что Киев не разрывает дипотношения с Минском, чтобы не провоцировать обострение между двумя странами.

В мире,Игорь Кизим,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,
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