В Евросоюзе призвали ввести «российские» санкции против Белоруссии

Евросоюзу стоит рассмотреть вопрос введения против Белоруссии санкций, аналогичных тем, что были введены против России, заявил депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в своем обращении к главе евродипломатии Жозепу Боррелю. В тексте письма парламентария, с которым ознакомилась «Лента.ру», Ващиковский объясняет потребность наложения ограничений в отношении Минска сотрудничеством с Россией и необходимостью помешать участию Китая в конфликте на Украине.

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В своем письме «Объединение санкций против Беларуси с санкциями против России» евродепутат выдвигает предположение, что прошедшая 1 марта встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы КНР Си Цзиньпина может быть связана с поставками России китайского вооружения.

«Недавние разоблачения о предполагаемом намерении коммунистического Китая снабдить российскую армию летальным оружием предполагают, что конфликт будет долгосрочным (...). Предполагается, что Китай до сих пор неохотно отправлял военную технику в Россию, поскольку опасался санкций, введенных в отношении России. С этим может быть связан визит [президента Белоруссии] Александра Лукашенко в Китай 1 марта 2023 года», — заявил Ващиковский

Так, он делает вывод, что «в попытке обойти санкции Китай может использовать Белоруссию в качестве посредника» для отправки оружия в Россию.

На основании вышесказанного польский евродепутат обращается к Боррелю с вопросом о том, поддерживает ли он введение в отношение Белоруссии тех же санкций, которые применяются к России.