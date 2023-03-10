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30 минут назад

Spiegel назвал некоторые детали о яхте, вероятно, связанной с подрывом “Северных потоков”

FBM.ruиещё 3

В немецком издании Spiegel назвали модель и курс следования яхты, которая, как предполагается, использовалась в рамках подготовки теракта на “Северных потоках”. Такие сведения указываются в публикации на сайте издания.

Раскрыты детали о яхте, вероятно, связанной с подрывом “Северных потоков”
Фото: FBM.ruFBM.ru

“В деле о теракте на газопроводах “Северный поток” в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген”, – указано в публикации.

По сведениям СМИ, яхта модели “Bavaria Cruiser 50” была арендована неизвестными, которые воспользовались услугами чартерной фирмы острова Рюген.

По сведениям СМИ, судно покинуло порт Росток-Варнемюнде, и затем было пришвартовано на небольшой срок возле порта Вик. Таким образом были озвучены места откуда прибыла яхта и место куда она пришвартовалась. Вырисовывается небольшая часть общей картины, некоторые детали происходящего.

Ранее Мария Захарова, являющаяся представителем МИД РФ, сделала заявление, что ряд требований РФ о том, чтобы расследование теракта на “Северных потоках” проводилось совместно, было проигнорировано Западом. Там не желают российского участия и показывают данную позицию довольно четко.

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