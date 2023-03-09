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43 минуты назад

Байден назвал своего предшественника Трампа будущим президентом

Илья Родин

Глава США Джо Байден предположил, что следующим президентом Соединенных Штатов станет его предшественник Дональд Трамп. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден назвал своего предшественника Трампа будущим президентом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Байден сделал свое заявление во время выступления на мероприятии в Филадельфии.

Политик напомнил, что во время президентской кампании его соперником был Дональд Трамп.

«У меня была борьба с бывшим президентом, и, возможно, будущим президентом», - подчеркнул Байден.

Пентагон помешал Байдену обвинить Россию в военных преступлениях

Уточняется, что, вспомнив Трампа, американский лидер перекрестился.

Ранее сообщалось, что в президентской кампании в США могут участвовать трое кандидатов от Демократической партии и 2-3 кандидата от Республиканской. Фаворитами в настоящее время являются прошлый и действующий президенты Соединенных Штатов.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,Пентагон,
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