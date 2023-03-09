Байден назвал своего предшественника Трампа будущим президентом

Глава США Джо Байден предположил, что следующим президентом Соединенных Штатов станет его предшественник Дональд Трамп. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Байден сделал свое заявление во время выступления на мероприятии в Филадельфии.

Политик напомнил, что во время президентской кампании его соперником был Дональд Трамп.

«У меня была борьба с бывшим президентом, и, возможно, будущим президентом», - подчеркнул Байден.

Уточняется, что, вспомнив Трампа, американский лидер перекрестился.