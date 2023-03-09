Офицер ВМС Италии получил 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Военный трибунал Рима приговорил офицера ВМС Италии Вальтера Биота, обвинявшегося в шпионаже в пользу России, к 30 годам заключения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что Биоту были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с получением разного рода сведений в целях шпионажа.

Сторона обвинения потребовала приговорить офицера к пожизненному заключению.

Его адвокат Роберто Де Вита, в свою очередь, заявил, что обвинение допустило ряд процессуальных нарушений. Он добавил, что будет продолжать бороться за интересы подзащитного пока «Биот не будет с честью восстановлен в рядах ВМС».

По данным агентства, итальянские силовики 30 марта 2021 года произвели задержание аккредитованного при посольстве в Риме офицера ВС РФ и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота.