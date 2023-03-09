В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
10 минут назад

Офицер ВМС Италии получил 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Илья Родин

Военный трибунал Рима приговорил офицера ВМС Италии Вальтера Биота, обвинявшегося в шпионаже в пользу России, к 30 годам заключения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Офицер ВМС Италии получил 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Биоту были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с получением разного рода сведений в целях шпионажа.

Сторона обвинения потребовала приговорить офицера к пожизненному заключению.

Его адвокат Роберто Де Вита, в свою очередь, заявил, что обвинение допустило ряд процессуальных нарушений. Он добавил, что будет продолжать бороться за интересы подзащитного пока «Биот не будет с честью восстановлен в рядах ВМС».

По данным агентства, итальянские силовики 30 марта 2021 года произвели задержание аккредитованного при посольстве в Риме офицера ВС РФ и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота.

Российский моряк предположительно был объявлен персоной нон-грата и выслан из страны. Итальянец был заключен под стражу. Суд над ним продолжался почти два года.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий