Офицер ВМС Италии получил 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Военный трибунал Рима приговорил офицера ВМС Италии Вальтера Биота, обвинявшегося в шпионаже в пользу России, к 30 годам заключения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.
Отмечается, что Биоту были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с получением разного рода сведений в целях шпионажа.
Сторона обвинения потребовала приговорить офицера к пожизненному заключению.
Его адвокат Роберто Де Вита, в свою очередь, заявил, что обвинение допустило ряд процессуальных нарушений. Он добавил, что будет продолжать бороться за интересы подзащитного пока «Биот не будет с честью восстановлен в рядах ВМС».
По данным агентства, итальянские силовики 30 марта 2021 года произвели задержание аккредитованного при посольстве в Риме офицера ВС РФ и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота.
Российский моряк предположительно был объявлен персоной нон-грата и выслан из страны. Итальянец был заключен под стражу. Суд над ним продолжался почти два года.