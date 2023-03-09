Протестующие в Грузии выдвинули новые требования к правительству

Участники продолжающихся в Грузии протестов в интервью NEWS.ru заявили, что они сражаются за свободу. По словам участников акции, они недовольны, как с ними обращается правительство страны и они намерены продолжать свои действия.

Мы довольны людьми, так как многие пришли сюда, ради друг друга, и мы здесь все вместе, но мы недовольны правительством, тем, как оно с нами обращается, — рассказала одна из протестующих.

Также участники акции отметили, что не намерены останавливаться и будут приходить на акции и завтра, и во все последующие дни.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.