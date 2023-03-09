В ООН рассказали о проведении «скрытой дипломатии» по зерновой сделке

Представители ООН проводят «скрытую дипломатию» в сфере вывода на экспорт разнообразной российской сельхозпродукции в контексте «продуктовой сделки», рассказал заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Об этом пишет РИА «Новости».
Фархан Хак пояснил, что в организации надеются на успех своих действий в области «скрытой дипломатии».
Напомним, что в июле 2022 года Россия, Турция, ООН и Украина подписали соглашение о беспрепятственном вывозе российской и украинской сельхозпродукции.
Срок соглашения истек 18 ноября 2022 года, после переговоров сторон сделка был продлена до 18 марта 2023 года.
Представители Украины, ООН, западных стран выступают за пролонгацию и расширение договора.
Москва выступает против автоматического продления, так как западные партнеры не выполнили свою часть сделки, в частности, не разблокировали аммиакопровод.