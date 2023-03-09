В ООН рассказали о проведении «скрытой дипломатии» по зерновой сделке

Представители ООН проводят «скрытую дипломатию» в сфере вывода на экспорт разнообразной российской сельхозпродукции в контексте «продуктовой сделки», рассказал заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Об этом пишет РИА «Новости».

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Фархан Хак пояснил, что в организации надеются на успех своих действий в области «скрытой дипломатии».

Напомним, что в июле 2022 года Россия, Турция, ООН и Украина подписали соглашение о беспрепятственном вывозе российской и украинской сельхозпродукции.

Срок соглашения истек 18 ноября 2022 года, после переговоров сторон сделка был продлена до 18 марта 2023 года.

Представители Украины, ООН, западных стран выступают за пролонгацию и расширение договора.