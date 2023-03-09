В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
40 минут назад

В ООН рассказали о проведении «скрытой дипломатии» по зерновой сделке

Илья Родин

Представители ООН проводят «скрытую дипломатию» в сфере вывода на экспорт разнообразной российской сельхозпродукции в контексте «продуктовой сделки», рассказал заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Об этом пишет РИА «Новости».

В ООН рассказали о проведении «скрытой дипломатии» по зерновой сделке
Фото: 

Фархан Хак пояснил, что в организации надеются на успех своих действий в области «скрытой дипломатии».

Напомним, что в июле 2022 года Россия, Турция, ООН и Украина подписали соглашение о беспрепятственном вывозе российской и украинской сельхозпродукции.

СМИ: переговоры по «зерновой сделке» зашли в тупик

Срок соглашения истек 18 ноября 2022 года, после переговоров сторон сделка был продлена до 18 марта 2023 года.

Представители Украины, ООН, западных стран выступают за пролонгацию и расширение договора.

Москва выступает против автоматического продления, так как западные партнеры не выполнили свою часть сделки, в частности, не разблокировали аммиакопровод.

В мире,Фархан Хак,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий