Правительство Федеративной Республики Германия обсудило с правящими кругами Соединённых Штатов вопрос покупки 3 тысяч труб у обанкротившейся фирмы Nord Stream 2 AG. Они первоначально предназначались для газовой магистрали “Северный поток – 2”. Преград для сделки не будет, если финансовые средства за продажу не окажутся у России. По крайней мере, такое заявление сделало издание из Германии Welt. При этом оно ссылалось на собственные источники. Про данный факт сообщает русскоязычной читательской аудитории издание РИА Новости.

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В феврале газета Welt am Sonntag написала, что правящие круги немецкого государства желают применять оставшиеся на складах после строительства “Северного потока – 2” трубы для сооружения газовой магистрали, которая соединит терминал сжиженного голубого топлива недалеко от острова Рюген с Лубмином (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания). Уточнялось, что речь идет приблизительно о 3 тысячах труб.

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Ограничительные меры Соединённых Штатов Америки больше не являются преградой для покупки труб, однако только при условии, что деньги не будут направлены Москве. По данным Welt все необходимые вопросы уже были прояснены с правящими кругами Соединённых Штатов Америки. Осталось только найти надёжное решение, чтобы финансовые средства оказались у швейцарского администратора обанкротившейся фирмы и не утекали.

По сведениям издания, переговоры о заключении соглашения с представителем Nord Stream 2 AG в данное время ведёт ведомство экономики Федеративной Республики Германия.

Как разъясняет газета, подключение запланированного терминала сжиженного голубого топлива заняло бы намного больше времени, если бы трубы пришлось производить заново. В связи с этим министерство экономики немецкого государства планирует не только купить сами трубы, но и приобрести сопутствующие документы, включая документы, измерения и экспертные заключения, которые необходимы для прокладки такого трубопровода.