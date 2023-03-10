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36 минут назад

Зеленский высказался об ожиданиях от саммита НАТО

Lenta.ruиещё 3

Зеленский высказался об ожиданиях от саммита НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе шагов навстречу Киеву по гарантиям безопасности. О своих ожиданиях он высказался на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве, передает украинское агентство УНИАН.

Зеленский отметил, что украинская сторона была приглашена на саммит НАТО в Литве, подчеркнув при этом, что рассчитывает на «какие-то ответные шаги вперед», помимо текущего статуса в отношениях Киева и Североатлантического альянса.

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