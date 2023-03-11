Постпред оценил сессию МАГАТЭ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался по поводу прошедшей накануне сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
«Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой. Предыдущие были гораздо более спорными», – написал Ульянов в своем микроблоге в Twitter.
В ходе сессии МАГАТЭ расширило поддержку генерального директора организации Рафаэля Гросси по созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Ранее «СП» писала о том, что Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по проблеме русофобии на Украине.