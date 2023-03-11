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36 минут назад

Постпред оценил сессию МАГАТЭ

Свободная прессаиещё 5

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался по поводу прошедшей накануне сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Постпред оценил сессию МАГАТЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой. Предыдущие были гораздо более спорными», – написал Ульянов в своем микроблоге в Twitter.

В ходе сессии МАГАТЭ расширило поддержку генерального директора организации Рафаэля Гросси по созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Ранее «СП» писала о том, что Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по проблеме русофобии на Украине.

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