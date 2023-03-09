В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
19 минут назад

Су-35 внушает Западу "панический страх": СМИ о возможной сделке России и Ирана

Елена Прошина

Иранское агентство Akharin Khabar рассказало о внушающих «огромный страх» США и другим странам Запада новостях о поставках российских истребителей Су-35 в Иран. Во время недавней пресс-конференции иранский министр обороны Мохаммад-Реза Караи Аштиани рассказал, что поставки Су-35 находятся «в процессе обсуждения».

"Российский самолет внушает Западу панический страх"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Akharin Khabar отмечает, что Су-35, истребитель с двумя турбореактивными двигателями АЛ-41Ф1С относится к категории боевых самолетов поколения 4++. Он обладает значительными преимуществами перед истребителями четвертого поколения, в том числе усовершенствованными интегрированными датчиками, активной электронной сканирующей матрицей для слежения, возможностью гипернавигации в полете, гиперманевренностью и уменьшенным поперечным сечением радара. Су-35 может использоваться в качестве многоцелевого истребителя.

Видео дня

При этом у Су-35 лучшие аэродинамические и маневренные характеристики, большая дальность полета, более мощный двигатель, более совершенные электронные устройства и средства воздушной связи, чем у его предшественников.

Радар этого истребителя - одна из его сильнейших сторон. Речь идет об «очень мощном» радаре NO35 «Ирбис» Е, «способном видеть все». Он обнаруживает воздушные цели на расстоянии в 400 километров, может перехватывать 30 целей в воздухе на расстоянии в 300 километров и вести огонь по восьми из них одновременно.

Также Су-35 оснащен системой радиоэлектронной борьбы «Хибины Л-175М». Он также способен поражать наземные цели и запускать тяжелые противокорабельные ракеты.

В середине января член комиссии иранского правительства по национальной безопасности Шахриар Хейдари заявил, что поставки Су-35 ожидаются после 21 марта.

Также он отмечал, что Иран направил России заказы на оборонные системы, ракеты и вертолеты. По словам Хейдари, большая часть этих вооружений скоро поступит в страну.

Заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель заявлял, что Иран и Россия находятся на пути к полноценному военному партнерству, и это «угрожает не только Украине, но и соседям Ирана».

В мире,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий