"Российский самолет внушает Западу панический страх"

Иранское агентство Akharin Khabar рассказало о внушающих «огромный страх» США и другим странам Запада новостях о поставках российских истребителей Су-35 в Иран. Во время недавней пресс-конференции иранский министр обороны Мохаммад-Реза Караи Аштиани рассказал, что поставки Су-35 находятся «в процессе обсуждения».

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Akharin Khabar отмечает, что Су-35, истребитель с двумя турбореактивными двигателями АЛ-41Ф1С относится к категории боевых самолетов поколения 4++. Он обладает значительными преимуществами перед истребителями четвертого поколения, в том числе усовершенствованными интегрированными датчиками, активной электронной сканирующей матрицей для слежения, возможностью гипернавигации в полете, гиперманевренностью и уменьшенным поперечным сечением радара. Су-35 может использоваться в качестве многоцелевого истребителя.

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При этом у Су-35 лучшие аэродинамические и маневренные характеристики, большая дальность полета, более мощный двигатель, более совершенные электронные устройства и средства воздушной связи, чем у его предшественников.

Радар этого истребителя - одна из его сильнейших сторон. Речь идет об «очень мощном» радаре NO35 «Ирбис» Е, «способном видеть все». Он обнаруживает воздушные цели на расстоянии в 400 километров, может перехватывать 30 целей в воздухе на расстоянии в 300 километров и вести огонь по восьми из них одновременно.

Также Су-35 оснащен системой радиоэлектронной борьбы «Хибины Л-175М». Он также способен поражать наземные цели и запускать тяжелые противокорабельные ракеты.

В середине января член комиссии иранского правительства по национальной безопасности Шахриар Хейдари заявил, что поставки Су-35 ожидаются после 21 марта.

Также он отмечал, что Иран направил России заказы на оборонные системы, ракеты и вертолеты. По словам Хейдари, большая часть этих вооружений скоро поступит в страну.