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11 минут назад

«Укрэнерго»: на Украине повреждена магистральная электрическая сеть

Газета.Ru

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине была повреждена магистральная сеть, в связи с чем в регионах сохраняется проблема с доставкой электроэнергии. Его слова передает издание «Экономическая правда».

На Украине повреждена магистральная электрическая сеть
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал Кудрицкий, повреждены как тепловые электростанции, так и подстанции «Укрэнерго».

«Нет проблемы покрыть потребление в стране, есть проблема с тем, что повреждена магистральная сеть, по которой ее доставляют в тот или иной регион», — отметил глава правления «Укрэнерго».

МО РФ заявило о нанесении удара по объектам на территории Украины

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что объекты энергетической инфраструктуры оказались под ударом в семи областях Украины. В четверг, 9 марта, в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях были слышны взрывы.

До этого украинские СМИ писали, что в Харькове на месте прилета ракеты начался пожар.

10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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