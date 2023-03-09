В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
26 минут назад

«Нам нужна ясность»: протестующие в Тбилиси не приняли уступку власти

News.ru

Протесты в Тбилиси продолжатся, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на заявления оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы». Отмечается, что активисты соберутся у здания парламента сегодня в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты. Во-вторых, пока задержанных не освободят, «Грузинская мечта» не должна думать, что им будет легко, — сказал представитель партии Цотнэ Коберидзе.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента законопроект об иноагентах, говорится в совместном заявлении общественного движения «Сила народа». Кроме того, оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва документа.

В Грузии отозвали вызвавший протесты законопроект

7 марта парламент страны большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. В МИД Грузии заявили, что в ходе протестов были задержаны 133 человека, им вменяют мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции.

В мире,Видео,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий