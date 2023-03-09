В Киеве поврежден объект инфраструктуры

Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в украинской столице, после которых в небе был заметен густой дым. Мэр Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Голосеевском районе Киева. Позже в украинской столице прозвучали новые взрывы в Святошинском районе. В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, без света остаются около 15% потребителей.