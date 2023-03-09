В Киеве поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Голосеевском районе Киева после взрывов в четверг, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.
"В Голосеевском районе попадание в объект инфраструктуры", - приводит его слова пресс-служба администрации в своем Telegram-канале.
Попко уточнил, что на месте работают экстренные службы.
Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в украинской столице, после которых в небе был заметен густой дым. Мэр Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Голосеевском районе Киева. Позже в украинской столице прозвучали новые взрывы в Святошинском районе. В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, без света остаются около 15% потребителей.