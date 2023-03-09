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31 минуту назад

В Киеве поврежден объект инфраструктуры

ТАССиещё 1

Объект инфраструктуры поврежден в Голосеевском районе Киева после взрывов в четверг, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

В Киеве поврежден объект инфраструктуры
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

"В Голосеевском районе попадание в объект инфраструктуры", - приводит его слова пресс-служба администрации в своем Telegram-канале.

Попко уточнил, что на месте работают экстренные службы.

Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в украинской столице, после которых в небе был заметен густой дым. Мэр Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Голосеевском районе Киева. Позже в украинской столице прозвучали новые взрывы в Святошинском районе. В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, без света остаются около 15% потребителей.

В мире,СВО,Сергей Попко,Виталий Кличко,
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