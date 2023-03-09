Политика Макконнелла госпитализировали после падения в отеле

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл госпитализирован в одну из больниц Вашингтона после падения. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.
По его данным, Макконнелл оступился на частном ужине в одном из отелей Вашингтона. Информации о его состоянии не приводится.
81-летний законодатель Макконнелл (от штата Кентукки) в январе поставил рекорд по продолжительности пребывания в должности лидера партии в Сенате Конгресса США, он возглавляет республиканцев в этой палате уже 16 лет, с 2007 года.