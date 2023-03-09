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56 минут назад

Украинские беженцы пожаловались на агрессию со стороны немцев

Lenta.ru

Украинские беженцы пожаловались на агрессивное поведение жителей Саксонии на востоке Германии. Об этом сообщает портал MDR.

Украинские беженцы пожаловались на агрессию со стороны немцев
Фото: ТАССТАСС

Так, украинка Ирина, проживающая в городе Майсен, рассказала, что на нее наорал пожилой немец из-за «дорогой машины». Мужчина настаивал, чтобы она отправила деньги на Украину и вернулась на родину.

Также, другая беженка по имени Алина поделилась, что неоднократно сталкивалась с оскорблениями. Кроме того, несколько раз неизвестные повреждали ее машину. По информации портала, украинцам нередко прокалывали шины на автомобилях и кричали оскорбления во время демонстраций.

Координатор для украинцев в Майсене Сорен Скаликс сообщил, что многие пострадавшие от агрессии беженцы боялись обращаться в полицию, поскольку опасались, что это лишь усугубит ситуацию. «Оскорбления и ругательства в адрес украинских женщин, беспорядки на демонстрациях, поцарапанные машины всплывают снова и снова», — отметил он.

В ноябре прошлого года сообщалось, что количество приехавших в Германию украинских беженцев превысило один миллион человек. Уточнялось, что в текущем году будет выделено 1,5 миллиарда евро для поддержки украинцев.

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