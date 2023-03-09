В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Бразилия вернет визы для туристов из США, Австралии, Канады и Японии

ТАСС

Правительство Бразилии отменит решение, которое позволяло туристам из Австралии, Канады, США и Японии въезжать в страну без виз. Об этом сообщил в среду портал G1.

Бразилия вернет визы для туристов из США, Австралии, Канады и Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, правительство Бразилии в ближайшее время начнет уведомлять посольства этих четырех стран о принятом решении. Точной даты возвращения визовых требований пока нет.

Бразилия в 2019 году (при правительстве президента Жаира Болсонару) в одностороннем порядке разрешила туристам из Австралии, Канады, США и Японии въезжать без визы. По данным портала G1, администрация действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы посчитала, что мера не привела к значительному росту туристического потока, и решила вернуться к принципу взаимности.

Российским гражданам, планирующим краткосрочную поездку в Бразилию, виза не требуется. Соответствующее соглашение вступило в силу в 2010 году. Для россиян, имеющих действующие загранпаспорта, предусмотрен свободный многократный въезд и выезд из Бразилии, если суммарное количество дней пребывания в этой южноамериканской стране не превышает 90 за период в 180 дней.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий