Бразилия вернет визы для туристов из США, Австралии, Канады и Японии

Правительство Бразилии отменит решение, которое позволяло туристам из Австралии, Канады, США и Японии въезжать в страну без виз. Об этом сообщил в среду портал G1.
По его данным, правительство Бразилии в ближайшее время начнет уведомлять посольства этих четырех стран о принятом решении. Точной даты возвращения визовых требований пока нет.
Бразилия в 2019 году (при правительстве президента Жаира Болсонару) в одностороннем порядке разрешила туристам из Австралии, Канады, США и Японии въезжать без визы. По данным портала G1, администрация действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы посчитала, что мера не привела к значительному росту туристического потока, и решила вернуться к принципу взаимности.
Российским гражданам, планирующим краткосрочную поездку в Бразилию, виза не требуется. Соответствующее соглашение вступило в силу в 2010 году. Для россиян, имеющих действующие загранпаспорта, предусмотрен свободный многократный въезд и выезд из Бразилии, если суммарное количество дней пребывания в этой южноамериканской стране не превышает 90 за период в 180 дней.