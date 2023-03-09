Из центра Софии уберут памятник советским воинам

Памятник советским воинам-освободителям уберут из центра Софии. В четверг, 9 марта, городской совет болгарской столицы обсудит этот вопрос, пишет газета «Коммерсантъ».

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При этом один из крупнейших в Болгарии памятников социалистического периода может быть существенно поврежден при перемещении.

Монумент не раз становился предметом политических споров и жертвой хулиганов.