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4 минуты назад

«Ъ»: из центра Софии уберут памятник советским воинам

BFM.RUиещё 1

Памятник советским воинам-освободителям уберут из центра Софии. В четверг, 9 марта, городской совет болгарской столицы обсудит этот вопрос, пишет газета «Коммерсантъ».

Из центра Софии уберут памятник советским воинам
Фото: WikimediaWikimedia

При этом один из крупнейших в Болгарии памятников социалистического периода может быть существенно поврежден при перемещении.

Монумент не раз становился предметом политических споров и жертвой хулиганов.

Перенос памятника может стать еще одним символическим шагом на пути резкого ухудшения отношений между Россией и Болгарией, обрушившихся всего за один год после начала СВО на Украине, отмечает издание.

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