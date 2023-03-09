Из центра Софии уберут памятник советским воинам

Памятник советским воинам-освободителям уберут из центра Софии. В четверг, 9 марта, городской совет болгарской столицы обсудит этот вопрос, пишет газета «Коммерсантъ».
При этом один из крупнейших в Болгарии памятников социалистического периода может быть существенно поврежден при перемещении.
Монумент не раз становился предметом политических споров и жертвой хулиганов.
Перенос памятника может стать еще одним символическим шагом на пути резкого ухудшения отношений между Россией и Болгарией, обрушившихся всего за один год после начала СВО на Украине, отмечает издание.