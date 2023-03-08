Спецназ начал разгонять митингующих в Тбилиси у здания парламента, используя водомет и слезоточивый газ. Трансляцию в прямом эфире в среду ведут местные телеканалы.

Протестующие попытались прорвать металлические ограждения и подобрались вплотную к воротам здания законодательного органа. Со стороны двора парламента силовики выпустили воду, чтобы отогнать участников акции протеста.

Спецназ также применял слезоточивый газ. На прилегающей к парламенту улице появился водомет.

Силовики оттеснили протестующих от служебных входов в парламент к парадному на проспект Руставели и заняли позиции для дальнейшего разгона митингующих. Звучала сирена, сотрудники МВД в громкоговоритель просили собравшихся разойтись.

Акция протеста началась в Тбилиси днем против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах. Спустя несколько часов к протестующим обратился оппозиционный политик Георгий Вашадзе, призвавший митинговавших отправиться ко входам в парламент, чтобы помешать депутатам явиться в законодательный орган в четверг.

Во вторник парламент Грузии принял в первом чтении грузинскую версию законопроекта об иностранных агентах. Параллельно с заседанием у здания парламента собрались тысячи протестующих против законопроекта. Ситуация на акции протеста обострилась после поддержки депутатами парламента этого документа. Спецназ для разгона протестующих применил слезоточивый газ и водометы, ночью силовики вытеснили участников акции с прилегающей к парламенту территории.