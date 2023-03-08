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34 минуты назад

Спецназ Грузии применил водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих у парламента

ТАССиещё 1

Спецназ начал разгонять митингующих в Тбилиси у здания парламента, используя водомет и слезоточивый газ. Трансляцию в прямом эфире в среду ведут местные телеканалы.

Протестующие попытались прорвать металлические ограждения и подобрались вплотную к воротам здания законодательного органа. Со стороны двора парламента силовики выпустили воду, чтобы отогнать участников акции протеста.

Спецназ также применял слезоточивый газ. На прилегающей к парламенту улице появился водомет.

Оппозиция выдвинула руководству Грузии ультиматум из-за закона об иноагентах

Силовики оттеснили протестующих от служебных входов в парламент к парадному на проспект Руставели и заняли позиции для дальнейшего разгона митингующих. Звучала сирена, сотрудники МВД в громкоговоритель просили собравшихся разойтись.

Акция протеста началась в Тбилиси днем против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах. Спустя несколько часов к протестующим обратился оппозиционный политик Георгий Вашадзе, призвавший митинговавших отправиться ко входам в парламент, чтобы помешать депутатам явиться в законодательный орган в четверг.

Во вторник парламент Грузии принял в первом чтении грузинскую версию законопроекта об иностранных агентах. Параллельно с заседанием у здания парламента собрались тысячи протестующих против законопроекта. Ситуация на акции протеста обострилась после поддержки депутатами парламента этого документа. Спецназ для разгона протестующих применил слезоточивый газ и водометы, ночью силовики вытеснили участников акции с прилегающей к парламенту территории.

В феврале в грузинском парламенте зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую, представляющую собой перевод американского закона о регистрации иностранных агентов. Согласно грузинской версии, иностранным агентом может быть и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия относится не только к юрлицам, но и к физлицам, она также включает уголовную ответственность. Грузинский парламент уже направил грузинскую версию на экспертизу в Венецианскую комиссию.

В мире,Видео,Георгий Вашадзе,
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