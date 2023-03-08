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39 минут назад

СМИ назвали цель публикации материала NYT о терактах на "Северных потоках"

Илья Родин

Выдвинутая журналистами The New York Times версия о причастности к диверсиям на российских экспортных трубопроводах некой проукраинской группы, может являться «отвлекающим маневром». Об этом рассказал обозреватель Лукас Прото в статье для испанской газеты El Confidencial.

СМИ назвали цель публикации материала NYT о терактах на "Северных потоках"
Фото: Global Look Press Global Look Press

Автор статьи отметил, что после терактов прошло уже несколько месяцев. Эксперты за это время выдвинули ряд версий, назвали предполагаемых подозреваемых.

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По его мнению, гипотеза о некой «проукраинской группировке» вполне жизнеспособна. Он пояснил, что Киеву было выгодно рассорить Россию и Германию, «наказать» Берлин за слабую поддержку Украины.

Вместе с тем, полагает обозреватель, власти Соединенных Штатов нередко намеренно сливают прессе интересную информацию.

Следовательно, уточнил Прото, появившаяся в СМИ информация могла быть своего рода «отвлекающим маневром», предназначенным для того, чтобы нивелировать последствия резких публикаций о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

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