СМИ назвали цель публикации материала NYT о терактах на "Северных потоках"

Выдвинутая журналистами The New York Times версия о причастности к диверсиям на российских экспортных трубопроводах некой проукраинской группы, может являться «отвлекающим маневром». Об этом рассказал обозреватель Лукас Прото в статье для испанской газеты El Confidencial.
Автор статьи отметил, что после терактов прошло уже несколько месяцев. Эксперты за это время выдвинули ряд версий, назвали предполагаемых подозреваемых.
По его мнению, гипотеза о некой «проукраинской группировке» вполне жизнеспособна. Он пояснил, что Киеву было выгодно рассорить Россию и Германию, «наказать» Берлин за слабую поддержку Украины.
Вместе с тем, полагает обозреватель, власти Соединенных Штатов нередко намеренно сливают прессе интересную информацию.
Следовательно, уточнил Прото, появившаяся в СМИ информация могла быть своего рода «отвлекающим маневром», предназначенным для того, чтобы нивелировать последствия резких публикаций о причастности США к взрывам на «Северных потоках».