Американской администрации придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, иначе последствия для киевского режима и для США окажутся крайне негативными, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Соединенные Штаты недооценили российскую сторону, и потому сейчас наблюдают катастрофу, вооруженная Америкой и их союзниками украинская армия уничтожена, заявил Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу, передает РИА «Новости».

ВСУ теряют тысячи людей в день, и это происходит потому, что Вашингтон недооценил обеспокоенность Москвы, расценивая конфликт как возможность нанести урон.

Пока в ходе конфликта удалось лишь ослабить НАТО, навредить своей репутации. Следующим шагом должно быть признание ошибки и заключение мирного соглашения.

Если это не будет сделано, то российская армия форсирует Днепр, займет Киев и дойдет до границы Польши, и ничто не сможет остановить ее, заключил Макгрегор.