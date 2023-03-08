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16 минут назад

Полковник Макгрегор завил о необходимости Вашингтону заключить соглашение с Москвой

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Американской администрации придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, иначе последствия для киевского режима и для США окажутся крайне негативными, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В США завили о необходимости Вашингтону заключить соглашение с Москвой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соединенные Штаты недооценили российскую сторону, и потому сейчас наблюдают катастрофу, вооруженная Америкой и их союзниками украинская армия уничтожена, заявил Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу, передает РИА «Новости».

ВСУ теряют тысячи людей в день, и это происходит потому, что Вашингтон недооценил обеспокоенность Москвы, расценивая конфликт как возможность нанести урон.

В США заявили о вхождении конфликта на Украине в финальную стадию

Пока в ходе конфликта удалось лишь ослабить НАТО, навредить своей репутации. Следующим шагом должно быть признание ошибки и заключение мирного соглашения.

Если это не будет сделано, то российская армия форсирует Днепр, займет Киев и дойдет до границы Польши, и ничто не сможет остановить ее, заключил Макгрегор.

Ранее Макгрегор заявлял, что Украина как национальное государство уже несостоятельна.

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