В Тбилиси (Грузия) на центральном проспекте собираются противники законопроекта об иноагентах, рассказал член оппозиционной партии ЕНД Акакий Минашвили. Об этом пишет РИА «Новости».

Минашвили пояснил, что акция у парламента назначена на 19.00 (18.00 мск).

По его словам, к к парламенту постепенно стекаются активисты. Он добавил, что в протестах планируют участвовать представители разных профессий, ведомств.