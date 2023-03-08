МИД Армении призвал направить в Карабах международную миссию

«Армения неоднократно заявляла, что по Лачинскому коридору не перевозились никакие боеприпасы или товары военного назначения как до его блокады, так и в 2022 году. после 12 декабря. Кроме того, мы подтверждаем, что Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе», — добавили в ведомстве.