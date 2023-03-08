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14 минут назад

МИД Армении призвал направить в Карабах международную миссию

Газета.Ru

Министерство иностранных дел Армении обратилось с призывом направить в Нагорный Карабах международную миссию для проверки информации Азербайджана о якобы дислокации там вооруженных сил Армении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

МИД Армении призвал направить в Карабах международную миссию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Предложение направить в Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов для проверки достоверности этой информации неоднократно отвергалось высшим руководством самого Азербайджана», — говорится в заявлении.

В МИД Армении подчеркнули, что распространенное сообщение Минобороны Азербайджана об обстреле колонны военной техники «является полностью ложным, не имеет и не может иметь под собой никакой фактической основы и не соответствует действительности» и призвано «отвлечь внимание международной общественности».

«Армения неоднократно заявляла, что по Лачинскому коридору не перевозились никакие боеприпасы или товары военного назначения как до его блокады, так и в 2022 году. после 12 декабря. Кроме того, мы подтверждаем, что Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе», — добавили в ведомстве.

6 марта Министерство обороны России заявило, что 5 марта военными Вооруженных сил Азербайджана был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате инцидента погибли три сотрудника правоохранительных органов и еще один был ранен. Кроме того, погибли два азербайджанских военных.

В мире,Минобороны России,
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