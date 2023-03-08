Западные спецслужбы знали об украинском следе в диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" уже через неделю после взрывов. Об этом сообщила в среду британская газета The Times.
По предположению авторов материала, в НАТО стремились, чтобы данная информация не стала публичной, так как это привело бы к обострению отношений между Украиной и Германией. В публикации также говорится, что европейским разведкам известно имя "частного спонсора" диверсий. Его личность не раскрывается спецслужбами, но речь идет о состоятельном украинце, который якобы не связан с президентом Владимиром Зеленским.
"Рано или поздно его имя обязательно будет озвучено, особенно с учетом того, что он, похоже, оставил свою необычную "визитную карточку". Отношения Украины с ее союзниками останутся в лучшем состоянии, если этот человек сам выступит с признанием", - отмечает издание, не уточняя, о какой именно улике, указывающей на личность "влиятельной фигуры", может идти речь.