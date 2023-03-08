"Рано или поздно его имя обязательно будет озвучено, особенно с учетом того, что он, похоже, оставил свою необычную "визитную карточку". Отношения Украины с ее союзниками останутся в лучшем состоянии, если этот человек сам выступит с признанием", - отмечает издание, не уточняя, о какой именно улике, указывающей на личность "влиятельной фигуры", может идти речь.