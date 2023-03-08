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25 минут назад

Писториус заявил, что подрыв "Северных потоков" мог быть проведен для обвинения Украины

Газета.Ru

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что подрыв газопроводов «Северный поток» мог быть осуществлен с целью дальнейшего обвинения Украины. Он предостерег от преждевременных обвинений после того, как СМИ сообщили, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву газопроводов, сообщает Reuters.

Писториус: подрыв "Севпотоков" мог быть проведен для обвинения Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С таким же успехом это могла быть операция под ложным флагом, направленная на то, чтобы обвинить Украину. Вероятность того и другого одинаково высока», — сказал Писториус.

Накануне газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток». В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.

В правительстве Германии заявили, что приняли к сведению информацию NYT об ответственности проукраинской группировки за подрывы веток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

Колумнисты The New York Times Адам Энтус, Джулиан Барнс и Адам Голдман считают, что немецкая общественность может перестать поддерживать поставки помощи Украине из-за информации о причастности Киева к подрыву «Северных потоков».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые публикации о «Северных потоках» скоординированным вбросом в СМИ.

В мире,Борис Писториус,Джулиан Барнс,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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