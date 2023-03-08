В Молдавии заявили о цели добиться отставки властей страны

«Поэтому только через протесты будем добиваться ухода правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и отставки президента Санду, и правительства, если мы не хотим, чтобы наша страна была ввергнута в войну. А давление на власти должно быть оказано в легальном ключе», — заключила представитель оппозиции в Молдавии.