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30 минут назад

В Молдавии заявили о цели добиться отставки властей страны

Lenta.ruиещё 1

Вице-председатель оппозиционной партии Молдавии «Шор», депутат парламента Марина Таубер заявила, что политическая сила намерена добиться отставки властей страны. Ее слова приводит РИА Новости

В Молдавии заявили о цели добиться отставки властей страны
Фото: ТАССТАСС

Таубер подчеркнула, что партия «Шор» выполнила «колоссальную и трудоемкую работу», чтобы правительство Натальи Гаврилицы ушло в отставку. Власти не отвечали на вызовы, возникающие перед страной, а также не несли ответственность за тяжелые экономические события.

Депутат добавила, что в партии выдвигали законодательные инициативы, выступали с предложениями в парламенте, встречались с послами стран-партнеров, однако не увидели результатов своей работы. Поэтому она обещала добиться отставки президента Молдавии Майи Санду и правительства страны.

«Поэтому только через протесты будем добиваться ухода правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и отставки президента Санду, и правительства, если мы не хотим, чтобы наша страна была ввергнута в войну. А давление на власти должно быть оказано в легальном ключе», — заключила представитель оппозиции в Молдавии.

Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил о риске госпереворота в стране. По его словам, она исходит от лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора

В мире,Майя Санду,Николай Попеску,Илана Шора,
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