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1 час назад

США предложили Японии и Южной Корее создать совет по ядерному сдерживанию

Lenta.ru

Соединенные Штаты обратились к Японии и Республике Корея с предложением создать новый консультативный орган по вопросам ядерного сдерживания. Об этом пишет Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве.

США предложили Японии и Южной Корее создать совет по ядерному сдерживанию
Фото: ТАССТАСС

Трехсторонний совет будет работать на постоянной основе. Ожидается, что он усовершенствует имеющиеся у Вашингтона двусторонние механизмы обсуждения этого вопроса с Токио и Сеулом. Кроме того, стороны хотят углубить дискуссию и расширить обмен информацией об американском ядерном потенциале.

Американская сторона предложила создать совместную структуру для проведения тренировок, связанных с ядерным сдерживанием.

Ранее премьер Южной Кореи Хан Док Су рассказал, что Южная Корея не планирует получать ядерное оружие и будет опираться на расширенное сдерживание КНДР в альянсе с Соединенными Штатами.

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