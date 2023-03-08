В ЕС сравнили протесты в Грузии с Майданом

Акция протеста в Тбилиси все больше напоминает события 2014 года в Киеве. Об этом заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон.

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Корреспондент ФАН продолжает следить за событиями. По его словам, на митинге в грузинской столице присутствуют граждане Украины, принимающие активное участие в протесте. Вместе с тем они готовят коктейли Молотова, которые позже летят в полицейских.

«Все напоминает мне Майдан», – заявила фон Крамон.